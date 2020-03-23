Народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко сообщил, что находится в Александровской больнице Киева с подозрением на коронавирус.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, результаты двух тестов показали противоположные результаты, поэтому сейчас ждет третий.

“Сдал два теста — один результат отрицательный, другой положительный. Сегодня сдал третий. Ждем результатов, их еще нет. В среду вечером поднялась температура, в четверг был кашель, потом стало легче, в субботу я приехал в больницу настоял на рентгене, так как при прослушивании все будто бы было хорошо, обнаружили левостороннее воспаление легких”, — рассказал Горбенко.

Он добавил, что за рубежом последние месяцы не был и с депутатом Шаховым, у которого ранее обнаружили коронавирус, не общался.

“Вообще был на самоизоляции. В комитетах не был. На заседании во вторник был, но в маске. Переживаю за семью. Прошу всех придерживаться советов сидеть дома и не паниковать. Не хотелось бы “болеть онлайн” и читать о себе в интернете ложную информацию, будем вежливыми в эти сложные времена”, — добавил депутат.

Как известно, нардеп Сергей Шахов недавно вернулся из-за границы, после чего у него обнаружили коронавирус COVID-19. До самоизоляции Шахов успел посетить заседание парламентского комитета по вопросам экологической политики.

Таким образом он контактировал с другими депутатами и сотрудниками Верховной Рады.

В связи с этим члены указанного комитета решили уйти на самоизоляцию на 14 дней.

Стоит отметить, что Шахов не посещал заседания согласительного совета в понедельник, 16 марта, и пленарное заседание Верховной Рады во вторник, 17 марта. С выходных он находится на самоизоляции дома.

Коронавирус COVID-19 заподозрили у еще одного народного депутата Украины – Сергея Вельможного (группа “Довира”).