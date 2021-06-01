Про це він заявив у відео.
Рашид Тернер був організатором руху Black Lives Matter в Сент-Полі (Міннесота). Він заявив, що протягом року ідеали та принципи тих, хто були на чолі руху, сильно змінилися. За його словами, тепер Black Lives Matter транслює “спотворену правду”.
“У 2015 році я був засновником організації Black Lives Matter… Тоді я думав, що організація дійсно займається тим, що слідує з назви – життя чорних дійсно мають значення. Однак, за останній рік я дізнався, що вони мало піклуються про відновлення сімей темношкірих”, – сказав він.
Тернер сказав у відео, що на основному сайті організації з’явилося повідомлення про те, що рух покликаний “зруйнувати структуру нуклеарної сім’ї”.
Це не перший випадок, коли організатори Black Lives Matter відмовляються від участі в діяльності руху та навпаки. До прикладу, нещодавно розкритикували одну з організаторів Патрісс Каллорс. Виявилось, що вона придбала дорогий будинок в білому районі.
- Нагадаємо, у травні 2020 року в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- Повідомлялося, що 17-річна Дарнелла Фрейзер в травні минулого року знімала на відео, як офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Шовін майже 9,5 хвилин притискав коліном шию Джорджа Флойда до землі. Внаслідок цього темношкірий американець помер, а поліціянта вдалося засудити.
- Минулого місяця суд присяжних визнав колишнього офіцера Дерека Шовіна винним у вбивстві Джорджа Флойда.
- Президент США Джо Байден назвав обвинувальний вирок для Шовіна “гігантським кроком” до справедливості в Сполучених Штатах. А генеральний прокурор штату Міннесота Кейт Еллісон (Keith Ellison) заявив, що Дерек Шовін заслуговує найсуворішого покарання через смерть афроамериканця Флойда, оскільки той помер при обтяжувальних обставинах.
- Згодом Дерек Шовін подав клопотання про новий судовий розгляд.