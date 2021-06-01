Один із засновників антирасистського руху Black Lives Matter відмовився від подальшої участі в ньому, заявивши, що ідеали та принципи всередині організації сильно змінилися.

Про це він заявив у відео.

Рашид Тернер був організатором руху Black Lives Matter в Сент-Полі (Міннесота). Він заявив, що протягом року ідеали та принципи тих, хто були на чолі руху, сильно змінилися. За його словами, тепер Black Lives Matter транслює “спотворену правду”.

“У 2015 році я був засновником організації Black Lives Matter… Тоді я думав, що організація дійсно займається тим, що слідує з назви – життя чорних дійсно мають значення. Однак, за останній рік я дізнався, що вони мало піклуються про відновлення сімей темношкірих”, – сказав він.

Тернер сказав у відео, що на основному сайті організації з’явилося повідомлення про те, що рух покликаний “зруйнувати структуру нуклеарної сім’ї”.

Це не перший випадок, коли організатори Black Lives Matter відмовляються від участі в діяльності руху та навпаки. До прикладу, нещодавно розкритикували одну з організаторів Патрісс Каллорс. Виявилось, що вона придбала дорогий будинок в білому районі.