Об этом сообщил сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Так, пациентов будут отправлять домой после одного негативного лабораторного теста (ПЦР-тестирования), а не двух, как раньше.
“У нас изменены подходы к выписке людей, больных коронавирусом, из стационаров и к снятию диагноза “коронавирусная болезнь” при выздоровлении. Раньше у нас критерием для выписки было отсутствие клинических симптомов, а также два подряд негативных теста полимеразной цепной реакции. Сегодня эти критерии – отсутствие клинических симптомов, а также один отрицательный ПЦР-тест”, – отметил Ляшко.
“Поэтому мы ожидаем увеличения количества выздоровевших в связи с изменением подходов к тестированию”, – добавил он.
(На видео – с 16:20)
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