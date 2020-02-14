Один из авторов «Мюнхенского плана» от Украины проходил по делу о плане передачи Крыма в аренду РФ

Один из авторов "Мюнхенского плана" от Украины, дипломат Василий Филипчук в 2017 году проходил по делу о плане передачи Крыма в аренду России.

Об этом напоминают #Буквы.

Так, 19 февраля 2017 года издание The New York Times сообщило, что за неделю до отставки советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна ему представили план по отмене санкций против России.

Над его подготовкой работали адвокат Трампа Майкл Коэн, российско-американский бизнесмен, партнер Trump Organization, Феликс Сеттер, бывший глава избирательного штаба президента США Пол Манафорт и народный депутат Украины от “Радикальной партии” Андрей Артеменко.

Инициатива предусматривала вывод российских войск с востока Украины, снятие санкций с РФ и проведение всеукраинского референдума, на который будет вынесен вопрос о сдаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Эта новость вызвала общественный резонанс. Вскоре прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство по подозрению Артеменко в государственной измене.

В апреле стало известно, что в рамках расследования дела Артеменко о плане передачи Крыма в аренду России правоохранители провели обыск в помещении “Международного центра перспективных исследований”, главой которого является Филипчук.

Прокуратура допускала причастность Филипчука к разработке и передаче Артеменко скандального плана.

Сам Филипчук заявил, что обыск проводили незаконно, в отсутствие адвокатов и с применением физической силы. Он также отрицал причастность к разработке так называемого мирного плана депутата.

Сегодня организаторы Мюнхенской конференции по безопасности обнародовали заявление “12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе”.

Инициатива предложена Группой лидеров по вопросам евроатлантической безопасности (Euro-Atlantic Security Leadership Group). В нее входят председатели трех крупных международных организаций и форумов, а также президент Российского совета по международным делам. Это:

• бывший министр обороны Великобритании Дес Браун (от Европейской сети лидеров, European Leadership Network — аналитического центра, который занимается вопросами иностранных дел, обороны и безопасности в Европе);

• председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер;

• бывший сенатор США Сэм Нанн и бывший министр энергетики США Эрнест Мониз (от Инициативы по ядерной угрозе, Nuclear Threat Initiative);

• бывший глава МИД РФ Игорь Иванов (от Российского совета по международным делам).

В обнародованном заявлении отмечается, что вооруженный конфликт на Донбассе “является постоянной угрозой безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе”, и политическое урегулирование “имеет основополагающее значение” для его прекращения. При этом в документе нет упоминаний о нападении России на Украину и о необходимости восстановления украинского суверенитета над Крымом.

Стоит отметить, что в разработке этого документа принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Их роль в работе над “планом по Донбассу” не уточняется. Филипчук в 2017 году уже предлагал контроверсионный план, который предусматривал отказ Украины от стремления к членству в НАТО, отказ на длительный период от цели членства в Евросоюзе и признание Крыма “спорной территорией”.