Об этом сообщает “Крымская солидарность” в Facebook.
Отмечается, что 1 апреля в аэропорту Симферополя встретили политзаключенного Ферата Сайфуллаева.
“1 апреля 2020, вернулся в Крым после пяти лет лишения свободы в российской тюрьме Ферат Сайфуллаев”, – говорится в сообщении.
Встречали политзаключенного адвокаты, активисты и двоюродные брат и сестра.
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