Один из фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Ферат Сайфуллаев вышел из российской тюрьмы после пяти лет заключения.

Об этом сообщает “Крымская солидарность” в Facebook.

Отмечается, что 1 апреля в аэропорту Симферополя встретили политзаключенного Ферата Сайфуллаева.

“1 апреля 2020, вернулся в Крым после пяти лет лишения свободы в российской тюрьме Ферат Сайфуллаев”, – говорится в сообщении.

Встречали политзаключенного адвокаты, активисты и двоюродные брат и сестра.