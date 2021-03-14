Об этом сообщает агентство Reuters.
В заявлении не указываются обстоятельства смерти мужчины.
Согласно официальному заявлению, власти региона ждут результатов исследования партии вакцины, которая должна дать ответ на вопрос, существует ли связь между смертью и вакцинацией.
“Это акт чрезвычайного благоразумия, пока мы проверяем, есть ли связь. На сегодняшний день не было критических проблем с введением вакцин”, – говорится в заявлении Луиджи Дженесио Икарди, руководителя региональных служб здравоохранения.
Итальянский орган медицины Aifa в четверг запретил использовать одну партию вакцины AstraZeneca. Источники сообщили Reuters, что решение было принято после смерти двух мужчин на Сицилии.
В заявлении Aifa сказано, что запрет имеет упреждающий характер и что пока не установлено связи между вакцинацией и последующими “серьезными побочными последствиями”.
Напомним, в последнее время ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, Дания, Норвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния.
- Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендует странам Европейского союза продолжить использование вакцину AstraZeneca, несмотря на заявления некоторых стран о появлении тромбов у пациентов.
- Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca сократила прогноз поставок вакцины от коронавируса COVID-19 в Евросоюз в первом квартале примерно до 30 млн доз.
- В Словакии после вакцинации от COVID-19 препаратом британско-шведской компании AstraZeneca умерла учительница средней школы. Связь между смертью и препаратом пока не установлена.