Итальянский регион Пьемонт, расположенный на севере страны, временно прекращает прививки от COVID-19 вакциной AstraZeneca. Соответствующее решение было принято вследствие смерти учителя из города Бьелла после вакцинации в субботу.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В заявлении не указываются обстоятельства смерти мужчины.

Согласно официальному заявлению, власти региона ждут результатов исследования партии вакцины, которая должна дать ответ на вопрос, существует ли связь между смертью и вакцинацией.

“Это акт чрезвычайного благоразумия, пока мы проверяем, есть ли связь. На сегодняшний день не было критических проблем с введением вакцин”, – говорится в заявлении Луиджи Дженесио Икарди, руководителя региональных служб здравоохранения.

Итальянский орган медицины Aifa в четверг запретил использовать одну партию вакцины AstraZeneca. Источники сообщили Reuters, что решение было принято после смерти двух мужчин на Сицилии.

В заявлении Aifa сказано, что запрет имеет упреждающий характер и что пока не установлено связи между вакцинацией и последующими “серьезными побочными последствиями”.

Напомним, в последнее время ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, Дания, Норвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния.