Об этом сообщают #Буквы.
В частности, Богатырева вместе с родственниками отдыхала в ресторане “Napole”.
Напомним, экс-министр вернулась в Украину в августе 2019 года и ее сразу задержали.
28 августа Печерский районный суд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержание под стражей на срок 60 дней. Также была определена сумма залога в 6 млн грн.
На следующий день Богатырева вышла на свободу после внесения залога народным депутатом Вадимом Новинским. На данный момент она находится под следствием по открытому Генпрокуратурой делу о хищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса – “Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”).
Ей, в частности, вменяли растрату 63,5 млн грн при закупке в 2011-2013 годах иммунобиологических препаратов, лекарств, медизделий и оборудования по существенно завышенным ценам.
Раиса Богатырева была министром здравоохранения дважды – с января 1999 по январь 2000 года, а также с февраля 2012 по февраль 2014. Уволена 23 февраля 2014 постановлением Верховной Рады.
- 19 сентября 2016 года Генеральная прокуратура Украины обратилась в суд для получения разрешения на проведение специального досудебного расследования в отношении бывшего министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой. В ведомстве уточнили, что Богатырева, а также ряд других лиц подозреваются в незаконном завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах.