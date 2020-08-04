Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в настоящее время пандемия COVID-19 разворачивается "одной большой волной".

Об этом пишет британское издание The Guardian.

На фоне продолжающихся дебатов о том, что представляет собой вторая волна, возрождение или сезонное возвращение болезни, представитель ВОЗ Маргарет Харрис говорит, что эти дебаты не позволяют понять распространение болезни.

“Люди все еще думают о временах года. Нам всем нужно разобраться в том, что это новый вирус, и он ведет себя по-другому”, – сказала Харрис во время онлайн-брифинга в Женеве.

Она также предостерегла от мысли о так называемых вирусных волнах, сказав: “Это будет одна большая волна. Она будет идти вверх и вниз”.

Не имея согласованного научного определения, термин “вторая волна” использовался для обозначения чего-либо от локальных всплесков инфекции до полномасштабных кризисов в национальном масштабе. Это привело к тому, что некоторые эксперты стали избегать этого термина.

“Вторая волна” – это не тот термин, который мы бы использовали [в эпидемиологии] в настоящее время, так как вирус не ушел, он среди нашей популяции, он распространился на 188 стран. То, что мы наблюдаем в настоящее время – это, по сути, локализованные всплески или локализованное возвращение большого количества случаев заражения”, – сказала Линда Баулд, профессор общественного здравоохранения в Университете Эдинбурга.

С точки зрения ВОЗ, пандемия выглядит как единая крупная и все еще растущая вспышка коронавируса.

То, что можно назвать второй волной, – это иногда разные районы одной и той же страны, просто в разные моменты переживают всплески заболевания, как в США, где волна происходила скачками.

Кит Нил, заслуженный профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний в Ноттингемском университете, сказал, что “вторая волна” стала не только научным, но и медийным термином.

“То, что мы наблюдаем во многих странах, – это всплески. Кто-то называет это волнами, но если так говорить, то мы наблюдаем десятки волн”.

Профессор здравоохранения Американского университета Мелисса Хокинс утверждает, что говорить о “вторых волнах” в странах, где болезнь просто прогрессировала неравномерно, неуместно.

“США в целом нет второй волны, потому что первая волна на самом деле никогда не заканчивалась. Вирус просто распространяется в новые группы населения или возрождается в местах, которые слишком рано ослабляют карантин”, – сказала Мелисса Хокинс.

Центр доказательной медицины Оксфордского университета, который исследовал 10 эпидемий респираторных заболеваний с 1889 года, отмечает: “Большая часть наших разговоров о теории второй волны вытекает из испанского гриппа 1918-20 годов, который заразил 500 миллионов человек во всем мире и от которого погибло от 20 до 50 миллионов”.

Болезнь “не уважает” границы на суше, даже когда власти пытались их закрыть; пожалуй, единственная страна, которая, по-видимому, полностью избавилась от этой болезни, – это Новая Зеландия, островное государство, которое запретило все въезды в страну.

Кит Нил предупредил, что для определения истинной второй волны может потребоваться время.

“ВОЗ смотрит на мировые данные. Эти цифры все еще растут, так что пандемия находится в первой волне”.