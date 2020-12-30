Covid-19 Украина

обновлено 30.12.2020 в 18:02

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Одна из версий – День города: Терехов рассказал, где Кернес мог заразиться COVID-19

Харьковский городской голова Геннадий Кернес мог заразиться коронавирусом 23 августа, во время празднования Дня города.

Среда, 30 декабря 2020, 18:47

Об этом во время брифинга после сессии городского совета сказал и.о. мэра Харькова, секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

“К сожалению, сегодня сказать, где именно Геннадий Адольфович этот вирус подхватил, не представляется возможным. Есть несколько версий. Одна версия говорит о том, что по срокам, как развивалось заболевание, это было 23 числа, в День города, когда с ним общались люди. Есть еще масса разных версий. Вы знаете, наверное, уже не столь важно все это. Сегодня очень важно, чтобы, первое, мы увековечили память Геннадия Адольфовича, чтобы мы действительно продолжили все то, что он начал”, – сказал Терехов.

(Смотреть видео 02:40:43 минуты, – ред.)

  • 17 декабря в немецкой клинике “Шарите” умер городской голова Харькова Геннадий Кернес.
  • 11 декабря стало известно, что у Кернеса отказали обе почки и его подключили к гемодиализу.
  • Как известно, ранее у Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.
  • С самого утра, 23 декабря, в Харькове люди прощались с городским головой Геннадием Кернесом, который умер из-за осложнений от Covid-19. #Буквы рассказывали, как это было.
Теги: видео, Геннадий Кернес, Ігор Терехов, Коронавирус, Харков

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