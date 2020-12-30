Одна из версий – День города: Терехов рассказал, где Кернес мог заразиться COVID-19

Об этом во время брифинга после сессии городского совета сказал и.о. мэра Харькова, секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

“К сожалению, сегодня сказать, где именно Геннадий Адольфович этот вирус подхватил, не представляется возможным. Есть несколько версий. Одна версия говорит о том, что по срокам, как развивалось заболевание, это было 23 числа, в День города, когда с ним общались люди. Есть еще масса разных версий. Вы знаете, наверное, уже не столь важно все это. Сегодня очень важно, чтобы, первое, мы увековечили память Геннадия Адольфовича, чтобы мы действительно продолжили все то, что он начал”, – сказал Терехов.

(Смотреть видео 02:40:43 минуты, – ред.)