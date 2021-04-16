Індійські лікарні цілком заповнені хворими на коронавірус. Ліжок та кисню не вистачає, а пацієнтів щодня більшає.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

У четвер, 15 квітня, країна зафіксувала новий щоденний рекорд. Друга хвиля епідемії зосередилася на західному штаті Махараштра.

Більшу кількість захворювань зафіксовано лише у США. Суспільство звинувачує у всьому агресивні штами коронавірусу, а влада каже, що у всьому винна відсутність фізичного дистанціювання.

Країна виробляє кисень на повну потужність, але Індії все ж доведеться повернутися до імпорту. Міністерство охорони здоров’я заявило, що планує імпортувати 50 000 метричних тонн кисню.

“Ситуація жахлива. Ми – лікарня на 900 ліжок, але там чекає близько 60 пацієнтів, і у нас немає місця для них”, – заявив Авінаш Гаванде, працівник урядової лікарні в промисловому місті Нагпур.

У лікарні Лок-Наяк Джай Пракаш Нараян (LNJP) у Нью-Делі, найбільшій установі в країні для лікування пацієнтів з COVID-19, у деяких палатах двоє-троє пацієнтів ділять односпальні ліжка.

Серед пацієнтів є різні вікові категорії – від півторарічного малюка до людей похилого віку.

“Минулого року ми не бачили такої критичної ситуації. Цього разу кількість хворих дуже висока і дуже швидко зростає, рухаючись з величезною швидкістю, тому ситуація насправді насторожує. Ми, безумовно, переобтяжені … Сьогодні ми маємо 158 приймань лише в Лок-Наяку. Усі хворі пацієнти, усі важкі пацієнти”, – сказав медичний директор LNJP Суреш Кумар.

За останню добу Індія зафіксувала 200 739 нових заражень. Це сьомий щоденний рекорд за останні вісім днів. Померли 1038 осіб.

Індія вважається третьою країною у світі за кількістю вакцинованих людей. Однак, враховуючи кількість населення, держава повинна робити ще більше щеплень.

Регуляторні органи протягом трьох днів приймуть рішення щодо заявок на екстрене використання іноземних вакцин проти COVID-19.

У Нью-Делі влада оголосила комендантську годину на вихідні, встановивши бордюри у торгових центрах, тренажерних залах, ресторанах та на деяких щотижневих ринках.

Водночас біля міських моргів щодня збираються натовпи, які оплакують своїх рідних.

40-річний Прашант Мехра заявив, що йому довелося заплатити брокеру за пільгове лікування, перш ніж його 90-річний дідусь потрапив до державної лікарні.

“Він помер через шість-сім годин”, – сказав чоловік.

Запаси кисню закінчуються й у Гуджараті, штаті прем’єр-міністра Нарендри Моді. Медики впевнені, якщо такі умови збережуться, кількість загиблих зросте”.