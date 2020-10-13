Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
“Грипп и коронавирусная инфекция – опасные и высоко заразные заболевания, которые могут иметь как легкое течение и лечение дома под наблюдением семейного врача, так и тяжелую форму, которая может привести даже к летальному исходу. Болезни похожи по симптомам – лихорадка, кашель, усталость, способом передачи – капельным путем”, – говорится в сообщении.
В ЦОС напомнили базовые рекомендации, выполнение которых позволит избежать или минимизировать риски инфицирования:
- тщательно и часто мыть руки около 40 секунд
- держите дистанцию 1,5 метра от других;
- там, где соблюдать дистанцию невозможно, надевайте маску.
- не касайтесь глаз, рта, носа,
- кашляйте и чихайте в сгиб локтя или одноразовый платок, а если появляются симптомы заболевания, срочно обращайтесь к врачу.
Отмечается, что одним из способов предотвращения гриппа является вакцинация, однако прививки от гриппа не защищают от COVID-19. Сейчас вакцины от короновирусной инфекции не существует.
- По состоянию на утро вторника, 13 октября, в Украине подтверждено 5133 новых случая коронавируса COVID-19.
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