COVID-19 и гриппом можно заразиться одновременно, и тогда существует риск тяжелого поражения легких, сложного течения болезни и даже смерти.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

“Грипп и коронавирусная инфекция – опасные и высоко заразные заболевания, которые могут иметь как легкое течение и лечение дома под наблюдением семейного врача, так и тяжелую форму, которая может привести даже к летальному исходу. Болезни похожи по симптомам – лихорадка, кашель, усталость, способом передачи – капельным путем”, – говорится в сообщении.

В ЦОС напомнили базовые рекомендации, выполнение которых позволит избежать или минимизировать риски инфицирования:

тщательно и часто мыть руки около 40 секунд

держите дистанцию ​​1,5 метра от других;

там, где соблюдать дистанцию ​​невозможно, надевайте маску.

не касайтесь глаз, рта, носа,

кашляйте и чихайте в сгиб локтя или одноразовый платок, а если появляются симптомы заболевания, срочно обращайтесь к врачу.

Отмечается, что одним из способов предотвращения гриппа является вакцинация, однако прививки от гриппа не защищают от COVID-19. Сейчас вакцины от короновирусной инфекции не существует.