Житель Днепра по имени Виктор Шарий утверждает, что именно на его имя зарегистрирована партия Шария и теперь он хочет отозвать свое разрешение на регистрацию.

Об этом он сказал в интервью hromadske.

Мужчина рассказал, что в 2019 году, перед выборами в Верховную Раду, представители политика и блогера Анатолия Шария связались с Виктором и предложили ему $500 за согласие, чтобы на его имя и фамилию была зарегистрирована партию. Также житель Днепра, по его словам, получал от блогера по 10 тыс. грн ежемесячно просто за то, что партия имеет его имя.

“Сейчас я уже здесь, в Киеве, даю показания. Ну как? Объяснение, чтобы закончить с этим навсегда, с Партией Шария. Я хочу дальше жить своей жизнью, как раньше … Я хочу забрать то разрешение, которое я ему давал, чтобы он больше не смог воспользоваться моей фамилией”, – сказал Шарий.

На решение отозвать свое имя из названия партии, по словам Виктора Шария, повлияло открытие против политика уголовного дела. Он сказал, что не хочет быть “соучастником”. Кроме того, его отношение к тезки изменилось, в частности, потому, что блогер солгал о задержании и избиении Виктора сотрудниками СБУ.

“Это все ложь”, – сказал он.

Кроме того, Виктор Шарий устал от шуток окружающих на эту тему.

“Начинают подкалывать, стебаться, а мне это уже неприятно. И я хочу сейчас поставить во всем этом точку”, – пояснил он.

Он признал, что лично общался с тезкой, но отказался сообщить, о чем. По словам Виктора Шария, блогер еще не знает о его решении.