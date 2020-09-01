В Киеве из-за коронавируса у двух учителей образовательный процесс в одной из школ с 1 сентября будет организован в дистанционном режиме.

Об этом сообщили в департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что 31 августа у двух учителей учебно-воспитательного комплекса № 240 “Социум” подтвердили инфицирование коронавирусом. Они, в свою очередь, контактировали с 21 сотрудником школы.

На данный момент еще у одного учителя появились признаки ОРВИ и температура.

В департаменте образования и науки подчеркнули, что в связи с этим День знаний планируется в формате онлайн классных часов. А онлайн обучение начнется согласно расписанию уроков 2 сентября.