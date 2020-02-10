Об этом сообщает ресурс DTF Magazine.
Продакшн-студия называтся International Rap Video Production Studio и ее создание анонсировал основатель Off-White Вирджил Абло.
Первой работой студии станет трек двух реперов Smoke и Quavo под названием Shake the Room.
Соответствующий тизер был опубликован в Instagram издания Hypebeast. В клипе рэперы гуляют по ночному Париже, сидят в ресторанах и катаются на автомобиле.
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@hypebeastmusic: @virgilabloh introduces his new music division @off____white International Rap Video Production Studio with its first official music video production for @realpopsmoke and @quavohuncho’s “Shake the Room.” Look for the full visual to drop on to February 10. Video: Off-White™ International Rap Video Production Studio
Сообщается, что для Вирджила Абло данный опыт не является первым в создании клипов, поскольку дизайнер ранее уже работал с репером Lil Uzi Vert.
Вирджил Абло – американский дизайнер, основатель бренда Off-White, креативный директор мужской линии одежды Louis Vuitton.
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