Вирджил Абло анонсировал запуск продакшн-студии по производству клипов для рэперов.

Об этом сообщает ресурс DTF Magazine.

Продакшн-студия называтся International Rap Video Production Studio и ее создание анонсировал основатель Off-White Вирджил Абло.

Первой работой студии станет трек двух реперов Smoke и Quavo под названием Shake the Room.

Соответствующий тизер был опубликован в Instagram издания Hypebeast. В клипе рэперы гуляют по ночному Париже, сидят в ресторанах и катаются на автомобиле.

Сообщается, что для Вирджила Абло данный опыт не является первым в создании клипов, поскольку дизайнер ранее уже работал с репером Lil Uzi Vert.

Вирджил Абло – американский дизайнер, основатель бренда Off-White, креативный директор мужской линии одежды Louis Vuitton.