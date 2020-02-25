Фигурант дела об отравлении болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, сотрудник российской разведки Георгий Горшков работал в представительстве РФ при Всемирной торговой организации в Женеве.

Об этом сообщается в совместном исследовании The Insider и Bellingcat.

Отмечается, что настоящее имя агента – Егор Гордиенко и родился он в городе Болград Одесской области в 1979 году, а в 1980-х его семья переехала в Москву.

Болгария официально обвинила троих россиян в отравлении Гебрева в январе. При этом имена россиян, которых объявили в международный розыск, не были названы. По информации журналистов, одним из обвиняемых является именно Гордиенко.

По данным правоохранителей, 28 апреля 2015 года на ручку двери Гебрева был нанесен нервно-паралитический яд наподобие “Новичка”. В тот же день Гебрев был госпитализирован и впал в кому. Также в больницу попали его сын и менеджер.

В расследовании утверждается, что агент Гордиенко ездил за границу в 2010-2015 годах под именем Георгий Горшков. Среди других государств, он был также и в Болгарии.



Слева – Георгий Горшков, справа – Егор Гордиенко. Фото: theins.ru

Отмечается, что после провала операции по отравлению болгарского предпринимателя, Гордиенко начал пользоваться настоящим именем и прибыл в Швейцарию в качестве члена российской миссии при ВТО. Чем именно там занимался агент, остается неизвестным.

Также расследователям удалось выяснить, что Егор Гордиенко покинул Женеву в спешке 25 октября 2018 году. По мнению журналистов, это произошло из-за расследования, вышедшего за день до этого, о деятельности в Великобритании отравителей российского разведчика Сергея Скрипаля. После этого Гордиенко не выезжал за границу.

По информации журналистов, во время работы в Женеве агент Гордиенко общался, в том числе и с подозреваемыми в отравлении Скрипаля Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой.