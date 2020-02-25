Об этом сообщается в совместном исследовании The Insider и Bellingcat.
Отмечается, что настоящее имя агента – Егор Гордиенко и родился он в городе Болград Одесской области в 1979 году, а в 1980-х его семья переехала в Москву.
Болгария официально обвинила троих россиян в отравлении Гебрева в январе. При этом имена россиян, которых объявили в международный розыск, не были названы. По информации журналистов, одним из обвиняемых является именно Гордиенко.
По данным правоохранителей, 28 апреля 2015 года на ручку двери Гебрева был нанесен нервно-паралитический яд наподобие “Новичка”. В тот же день Гебрев был госпитализирован и впал в кому. Также в больницу попали его сын и менеджер.
В расследовании утверждается, что агент Гордиенко ездил за границу в 2010-2015 годах под именем Георгий Горшков. Среди других государств, он был также и в Болгарии.
Слева – Георгий Горшков, справа – Егор Гордиенко. Фото: theins.ru
Отмечается, что после провала операции по отравлению болгарского предпринимателя, Гордиенко начал пользоваться настоящим именем и прибыл в Швейцарию в качестве члена российской миссии при ВТО. Чем именно там занимался агент, остается неизвестным.
Также расследователям удалось выяснить, что Егор Гордиенко покинул Женеву в спешке 25 октября 2018 году. По мнению журналистов, это произошло из-за расследования, вышедшего за день до этого, о деятельности в Великобритании отравителей российского разведчика Сергея Скрипаля. После этого Гордиенко не выезжал за границу.
По информации журналистов, во время работы в Женеве агент Гордиенко общался, в том числе и с подозреваемыми в отравлении Скрипаля Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой.
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