Об этом офицер сообщил на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, майору Вооруженных сил Украины Роман Ковальов объявили строгий выговор за критику Президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

“Я — Ковальов Роман Анатольевич, именно я тот самый майор который критикует Зеленского и о котором сегодня не говорит только ленивый. Ну что ж, напишу немного и я. … Я за то, что бы все мы стремились к одному — к законности и процедуре. Действительно, 14 января 2020 года я, находясь в отпуске, написал пост в котором высказал свое суждение о действиях выбранного президента и призвал его уйти. Ни один Закон Украины не запрещает мне этого делать. … Не хотите критики президента? Не проблема-принимайте Закон и вперед. Пока же в Украине обстоят дела так, что все, чем я отличаюсь в своих правах и свободах от гражданских — это я, как военный, не могу входить в политические партии. Все. Все остальное мне гарантировано Конституцией и международными договорами Украины”, — написал майор.

Военнослужащий подчеркнул, что считает приказ командующего Сухопутных войск майора, которым его привлекли к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора, незаконным, и сообщил, что хочет обратиться в суд.

“Что касается приказа о моем наказании, то я считаю его незаконным и нарушающим мои права и свободы и посему я оставляю за собой право обратиться в суд. Отныне, все вопросы и заявления буду делать лично или через лицо, которому я, в установленном порядке, это доверю. Честь имею”, — добавил Ковальов.

В распоряжении #Букв оказался текст доноса на Ковальова, в котором процитирован ныне удаленный пост майора о Главе государства.