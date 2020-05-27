Об этом он сказал в интервью изданию “Новинарня”.

Как сообщалось ранее, майору ВСУ Ковальов объявили строгий выговор за критику Зеленского в Facebook.

Ковалев отметил, что когда его попросили удалить этот пост, он сначала подумал, что это шутка.

“Я написал такой пост, не позиционируя, что я военный. Проходит где-то час, товарищ звонит с Командования Сухопутных войск, и говорит: “Рома, убери пост!”. Я думал, это шутка. Через час он снова звонит: “Я тебя попросил – убери пост, у меня из-за этого неприятности!”. Я снял сообщение, потому что это близкий друг. На тот момент там было что-то около 50 лайков. Вечером мы созваниваемся, и начинают мне друзья говорить, мол, по тебе расследования назначили. Я искренне думал, что и это шутка. Мне до конца отпуска напоминали: “Ну ты помнишь – ха-ха! – по тебе служебное расследование!” Я смеюсь – не может быть!” – сказал он.

После того, как майору вынесли выговор, где было написано: “За критическое высказывание в адрес президента”, он начал звонил в бесплатные юридические службы для консультации, обзвонил пять или шесть штук, и все до единой сказали, что это незаконный приказ, его надо обжаловать.

По словам Ковалева, именно в этот день начальник Генштаба генерал-полковник Руслан Хомчак, должен был подписывать документы о переводе майора в центр Морально-психологического обеспечения ВСУ.

“Ранее на меня вышел этот центр, мол, вы как специалист нужны нам больше, чем войскам, и информационная война сейчас важнее того, что происходит там. И вот в этот день, когда мне должны подписать перевод в центр, “выстреливает” этот приказ. И генерал Хомчак, как я считаю, незаконно совершает бездействие. […] Я заявил, что подам в суд на Сирского (командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, – ред.) за его решение наказать меня за критические высказывания в адрес президента. На следующий день господин Сирский принимает решение перевести меня на более низкую должность, хотя он был обязан найти мне равнозначную. Все возможные процедуры были нарушены”, – подчеркнул Ковалев.

Он добавил, что 6 февраля узнал, что его будут переводить подальше от Киева. И с тех пор начались преследования майора по любому поводу.

“Я потерял счет дисциплинарным взысканиям, которые на меня наложены. […] Чуть более чем за месяц, кажется, я получил совершенно безосновательно: два выговора, четыре строгие выговора, одно неполное служебное соответствие. Это уже серьезный сигнал: два “служебных несоответствия” – и тебя увольняют. На меня составили админпротокол, два расследования завершено, и еще сегодня два пришли с новыми расследованиями. Но за предыдущие восемь лет службы офицером я не имел ни одного взыскания! Что случилось?” – отметил Ковалев.

“Я обратился к омбудсмену Людмиле Денисовой. Обратился к НАПК, потому что есть все признаки коррупционного правонарушения, совершенного генералом Сирским по неурегулированию реального конфликта интересов! Существует злоупотребления им властью после того, как я заявил, что подал в суд и предъявил Сирскому иск за моральный ущерб. Сейчас он мой непосредственный начальник и не выполняет своих обязанностей по обеспечению моих прав”, – добавил он.

Майор отметил, что суд уже открыл производство по строгому выговору. Заседание назначено на 20 июля, куда он намерен пригласить генерал-лейтенанта Сирского.