Офицера Вооруженных сил Украины будут судить за превышение полномочий, повлекшее смерть двух военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Уточняется, что 26 апреля 2017 года во время плановых учебных стрельб из тяжелого вооружения офицером был нарушен приказ командира части и изменены условия выполнения учебных стрельб.

“Из-за этого по его указанию членами экипажа БМП-1 был осуществлен ряд выстрелов, один из которых сдетонировал на расстоянии 5 метров 70 сантиметров от башни наблюдения, внутри которой находились двое военнослужащих. Которые в результате указанного выстрела получили различной степени телесные повреждения, несовместимые с жизнью”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование по делу уже было завершено и дело направлено в суд.

Также сообщается, что в случае доказательства вины обвиняемому офицеру ВСУ может грозить лишение свободы на срок до десяти лет.