Соответствующий приказ опубликовал блогер и ветеран АТО Александр Погребиский.

В приказе от 23 января 2020 года отмечается, что публикация о Зеленском вызвала служебное расследование, по результатам которого был составлен акт и установлено:

“Что вследствие низкого уровня дисциплины и ненадлежащего соблюдения требований уставов ВСУ офицер отдела информационного противодействия оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ майор […] 14 января 2020 года опубликовал на своей странице в соцсети Facebook сообщение негативного характера в адрес Президента Украины Владимира Зеленского, в котором выразил недовольство результатами работы Президента на занимаемой должности с призывом покинуть пост“.

Поэтому приказом командующего Сухопутных войск майора привлекли к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора.