Украинский боец смешанных единоборств ММА уверенно шагает к чемпионскому поясу "Bellator", сейчас профессиональный рекорд Амосова насчитывает 23 победы и ни одного поражения.

Вместе со своим тренером Федором Середюка и менеджером Андреем Спивачук, Амосов посетит презентацию нового украинского промоушена “ELITE MMA PRO”, с которым его команда будет продуктивно сотрудничать и принимать активное участие в развитии смешанных единоборств ММА в Украине.

По информации от Дмитрия Христюка, президента “ELITE MMА PRO”, ​​на мероприятии будет подписан договор о сотрудничестве между “ELITE MMA PRO” и одним из самых успешных спортивных международных менеджеров Андреем Спивачуком.

Дмитрий Христюк: “С Андреем мы дружим с давних времен. Вместе были в составе национальной сборной Украины, вместе защищали честь страны на международных спортивных аренах. Андрей Спивачук – спортивный менеджер, который открыл многим талантливым бойцам путь в лучшие международные промоушены США и других стран мира, в том числе и Ярославу Амосову. Я предложил, а он согласился вместе развивать украинские ММА и продвигать наших атлетов на международных аренах. Лучшие спортсмены нашего международного чемпионата “ELITE MMA” могут рассчитывать на дальнейшее развитие и профессиональную поддержку. Отныне их мечты об участии в UFC, Bellator и других ТОП – чемпионатах становятся на шаг ближе. Дальше больше, и это без преувеличений!”

Напомним, презентация “ELITE MMA PRO” – международной промоутерской компании состоится 4 марта в PM HALL. На мероприятии будут анонсированы планы организации на 2020 год, состоится подписание меморандумов о сотрудничестве с рядом национальных федераций по различным видам единоборств, будут присутствовать почетные гости и известные спортсмены.

Вход на мероприятие по предварительной регистрации.