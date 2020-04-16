С начала карантина количество официально зарегистрированных безработных в Украине увеличилось почти на 90 тысяч.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

“За время с начала карантина, то есть начиная с 12 марта, в службе занятости зарегистрировалось 89,2 тысячи безработных”, — говорится в сообщении.

По состоянию на 16 апреля 2020 количество зарегистрированных безработных по стране составляет 400,9 тысяч человек. Это на 86,5, тысяч (или 27%) больше, чем на эту же дату прошлого года. По состоянию на 16 апреля 2019 количество безработных составляло 314,4 тысяч.

Ранее в Торгово-промышленной палате сообщили, что за время карантина количество безработных в Украине увеличилось уже более чем на миллион. По прогнозам президента ТПП Украины Геннадия Чижикова, в период карантина из-за COVID-19 количество безработных в Украине может возрасти до 2 млн человек.