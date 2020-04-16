Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
“За время с начала карантина, то есть начиная с 12 марта, в службе занятости зарегистрировалось 89,2 тысячи безработных”, — говорится в сообщении.
По состоянию на 16 апреля 2020 количество зарегистрированных безработных по стране составляет 400,9 тысяч человек. Это на 86,5, тысяч (или 27%) больше, чем на эту же дату прошлого года. По состоянию на 16 апреля 2019 количество безработных составляло 314,4 тысяч.
Ранее в Торгово-промышленной палате сообщили, что за время карантина количество безработных в Украине увеличилось уже более чем на миллион. По прогнозам президента ТПП Украины Геннадия Чижикова, в период карантина из-за COVID-19 количество безработных в Украине может возрасти до 2 млн человек.
- В МВД сообщили, что работодателям, которые незаконно увольняют работников во время карантина из-за COVID-19, грозят штрафы на сумму до 51 тысячи гривен.
- В конце марта Кабинет Министров Украины поддержал инициативу по назначению жилищных субсидий гражданам, которые потеряли работу в период карантина.