5 января в Сети появились фотографии Владимира Зеленского на территории 5-звездочного отеля в Султанате Оман. Пресс-служба ОПУ сообщила, что президент прибыл в страну "с визитом на высшем уровне" да еще и за свои деньги.

Пользователи соцсетей, как обычно, почуяли что-то неладное и начали детально разбираться в ситуации, а пресс-служба президента продолжила выдавать перлы, подливая этим масла в огонь. #Буквы собрали все самое веселое в один материал.

Фотографии Зеленского в Омане опубликовало издание “Страна.ua”. Сообщается, что украинский президент с семьей живет в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

Фото: “Страна”

Этот отель – один из самых роскошных в Султанате. Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро (если жить в президентском люксе).

И тут сразу же шутка в тему:

В Офисе президента заверили, что Зеленский прибыл в Оман с семьей за свои деньги и будет проводить там официальные встречи:

Но внимательные пользователи решили переспросить у пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель – почему рабочую поездку Зеленский оплачивает за личные средства, ведь для этого есть госбюджет. Но на этот вопрос ответа не последовало:

Наверное, все помнят, как пятому президенту Петру Порошенко не раз вспоминали его первый отпуск за пять лет, который он со своей семьей, да и за собственные средства провел на Мальдивах.

Например, Владимир Зеленский во время своего выступления на форуме YES расспросил гостей об их понимании счастья. После этого рассказал о том, что означает счастье для него. В частности, для главы государства “счастье – это видеть вора в тюрьме, а не на Мальдивах”.

Но тут Зеленскому вспомнили его же слова:

Средства массовой информации Султаната Оман ничего не написали о визите Владимира Зеленского в эту страну и о его встрече с министром Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

А вот Офис Зеленского заявил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана в сферах тяжелой промышленности, энергетики, строительства, информационных технологий, сельского хозяйства, туризма, инноваций и медицины.

Пользователей очень заинтересовало наращивание торгово-экономического сотрудничества с Оманом, они даже изобразили это на диаграмме, чтобы было понятнее:

А еще в соцсетях подметили, что Оман находится в “черном списке” Европейского союза:

Конечно, визит Зеленского в Оман – знатное событие, которое только взбудоражило фантазию пользователей:

Еще в январе 2019 года Зеленский заявил, что это “гениальная идея” передать его бизнес в слепой траст. Пользователи предположили, что именно это и делает Зеленский в Омане… только название траста немного отличается:

Своя порция иронии досталась и супруге Зеленского – Елене:

Уж никто не ожидал, что первая леди во время официальных мероприятий в Омане будет одеваться, как на пляж:

А вот нардеп 8-го созыва, козак Михаил Гаврилюк наконец-то может выдохнуть, ведь все уже забыли о его 3-этажном доме в Карпатах и все это благодаря Зеленскому.

А пятый президент Петр Порошенко намекнул Зеленскому, что было бы неплохо позвонить премьеру Австралии и предложить помощь в борьбе с пожарами: “Не будьте в омані — події в Австралії загрожують глобальними наслідками!”