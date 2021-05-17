Офіційні особи Палестини в Газі заявили, що неділя була найбільш смертоносним днем ​​з початку нинішніх боїв з Ізраїлем. В результаті останніх ударів ізраїльської авіації по цій території сектора Газа загинули більше 40 осіб.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Армія Ізраїлю заявляє, що за останній тиждень палестинські бойовики випустили по Ізраїлю більше 3000 ракет.

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш попередив, що подальші бойові дії можуть привести регіон в “нездоланну кризу”, і закликав негайно покласти край “жахливому насильству”. А ще в ООН попередили про брак палива в Газі, що може привести до відключення електрики в лікарнях.

Рано вранці у понеділок ізраїльські військові літаки завдали 80 повітряних ударів по декількох районах міста Ґаза. Це сталося після того, як бойовики ХАМАС випустили залп ракет по південній частині Ізраїлю.

Офіційні особи Гази заявили, що в результаті ударів ізраїльської авіації у неділю загинули 42 людини, в тому числі 16 жінок і 10 дітей.

За даними міністерства охорони здоров’я, що контролюється ХАМАС, загальна кількість загиблих у Газі зараз становить 188 осіб, в тому числі 55 дітей і 33 жінки, при цьому 1230 осіб отримали поранення. Ізраїль заявляє, що серед загиблих десятки бойовиків.

Організація ісламського співробітництва, що складається з 57 країн, скликала екстрене засідання через бойові дії між Ізраїлем та ХАМАС у секторі Гази.