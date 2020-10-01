Об этом сообщает посольство Беларуси в Украине.

“Заявления Верховной Рады Украины, Офиса Президента Украины, Министра иностранных дел Украины, а также многочисленные публичные высказывания руководства Украины и ряда украинских официальных лиц высокого ранга о внутриполитической ситуации в Республике Беларусь, легитимности Президента Республики Беларусь, обстановке на белорусско-украинской Государственной границе, призывы к проведению новых выборов Президента Республики Беларусь, обсуждение вопроса о применении к Республике Беларусь санкций по надуманным основаниям рассматриваются как чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины, не способствующие сохранению доверия в белорусско-украинских отношениях, и попытка вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь”, – заявили в посольстве.

Также там отметили, что со стороны официального Киева звучат призывы “к сворачиванию экономического сотрудничества Украины с Беларусью”.

“В случае реализации этих безответственных призывов, пострадают трудовые коллективы белорусских предприятий, а также тех предприятий Украины, которые поставляют в Беларусь в рамках тесной производственной кооперации широкий круг украинских товаров”, – говорится в сообщении.

В белорусском посольстве подчеркнули, что поощрение Украиной протестов против действующей власти (“действий, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Беларуси”) является недопустимым и разрушает конструктивный формат белорусско-украинских отношений.

На прошлой неделе в Минске во Дворце независимости прошла официальная церемония инаугурации Александра Лукашенко. Это шестая по счету. Белорусские военнослужащие после церемонии инаугурации принесли клятву на верность народу и президенту.

Ряд стран отказались признать Александра Лукашенко легитимным президентом. Среди них: США, Великобритания, Канада, страны Евросоюза.

После тайной инаугурации Александра Лукашенко в Беларуси активизировались протесты. Митинги проходили в большинстве городов страны, участников разгоняли силой.