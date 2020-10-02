Заместитель председателя Минцифры Александр Борняков заявил, что правительство совместно с Microsoft начинает внедрение официальной поддержки игровой платформы Xbox в Украине. Это оказалось не совсем так.

Об этом заявили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Сегодня, 2 октября, вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и директор Microsoft Украина Ян Петер де Йонг подписали Меморандум о сотрудничестве.

По словам заместителя председателя Минцифры Александра Борнякова, в рамках этого Меморандума, помимо прочего, начнется работа в направлении официального запуска Xbox в стране.

“В рамках этого Меморандума мы также начинаем процесс внедрения официальной поддержки игровой платформы Xbox для украинского рынка. Ведь украинские геймеры до сих пор не имеют официальной поддержки сервисов Xbox, не могут полноценно пользоваться платформой и вынуждены регистрировать свои аккаунты в других местах, что является недопустимым. Надеюсь, что уже в ближайшее время Microsoft поможет нам в решении этой ситуации”, — сказал он.

В то же время портал ITC.ua, ссылаясь на пресс-службу Microsoft пишет, что на самом деле сейчас о запуске Xbox в Украине речь не идет. К тому же в компании отмечают, что подписанный Меморандум является документальной формой декларации намерений, но не накладывает юридических обязательств выполнения договоренностей.