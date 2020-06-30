Об этом сообщила пресс-служба совета ЕС.
В частности, с 1 июля государства-члены ЕС должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для жителей следующих стран:
- Алжир;
- Австралия;
- Канада;
- Грузия;
- Япония;
- Черногория;
- Марокко;
- Новая Зеландия;
- Руанда;
- Сербия;
- Южная Корея;
- Таиланд;
- Тунис;
- Уругвай;
- Китай (при условии взаимного открытия границ).
Отмечается, что данный список будет пересматриваться и, в зависимости от обстоятельств, обновляться каждые две недели.
В то же время, для стран, которые не вошли в список Совета ЕС, будут существовать исключения. Они касаются стран, которые не входят в Шенгенскую зону, но имеют с ней ассоциированное соглашение (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария).
Въезд из таких стран разрешается для следующих категорий населения:
- граждане ЕС и члены их семей;
- лица, которые имеют вид на долгосрочное жительство в ЕС и члены их семей;
- путешественники, которые имеют веские причины для въезда в ЕС (например, получение медицинской помощи).
Для определения, снимать ли ограничения на въезд для граждан третьих стран, в ЕС разработали три критерия:
– число новых случаев COVID-19 за последние 14 дней и на 100 000 жителей должно быть близким или ниже среднего показателя ЕС по состоянию на 15 июня 2020 года;
– в течение двухнедельного периода должны наблюдаться стабильность или уменьшения новых случаев коронавируса по сравнению с предыдущим показателем за 14-дневный период;
– также учитывается общая оценка реагирования страны на эпидемию коронавируса с учетом доступной информации (в частности: объемы тестирования, сдерживания эпидемии, сообщение о ней и т.д., а также надежность информации об эпидемии).
- 27 июня сообщалось, что Европейский союз с 1 июля откроет внешние границы для граждан 18 стран. Для украинцев границы стран ЕС пока останутся закрытыми.