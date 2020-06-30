Совет Европейского союза принял решение открыть внешние границы для граждан 14 стран. Украина в этот список не вошла.

Об этом сообщила пресс-служба совета ЕС.

В частности, с 1 июля государства-члены ЕС должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для жителей следующих стран:

Алжир;

Австралия;

Канада;

Грузия;

Япония;

Черногория;

Марокко;

Новая Зеландия;

Руанда;

Сербия;

Южная Корея;

Таиланд;

Тунис;

Уругвай;

Китай (при условии взаимного открытия границ).

Отмечается, что данный список будет пересматриваться и, в зависимости от обстоятельств, обновляться каждые две недели.

В то же время, для стран, которые не вошли в список Совета ЕС, будут существовать исключения. Они касаются стран, которые не входят в Шенгенскую зону, но имеют с ней ассоциированное соглашение (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария).

Въезд из таких стран разрешается для следующих категорий населения:

граждане ЕС и члены их семей;

лица, которые имеют вид на долгосрочное жительство в ЕС и члены их семей;

путешественники, которые имеют веские причины для въезда в ЕС (например, получение медицинской помощи).

Для определения, снимать ли ограничения на въезд для граждан третьих стран, в ЕС разработали три критерия:

– число новых случаев COVID-19 за последние 14 дней и на 100 000 жителей должно быть близким или ниже среднего показателя ЕС по состоянию на 15 июня 2020 года;

– в течение двухнедельного периода должны наблюдаться стабильность или уменьшения новых случаев коронавируса по сравнению с предыдущим показателем за 14-дневный период;

– также учитывается общая оценка реагирования страны на эпидемию коронавируса с учетом доступной информации (в частности: объемы тестирования, сдерживания эпидемии, сообщение о ней и т.д., а также надежность информации об эпидемии).