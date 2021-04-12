Офіс генерального прокурора оголосив конкурс на посаду речника. Документи на зайняття вакансії приймаються до 19 квітня.

Про це повідомляється на сайті Офісу Генпрокурора.

Особливих вимог до кандидатів немає. Вони повинні мати вищу освіту, бажано за спеціальністю “Право/Правознавство” чи “Журналістика”, та вільно володіти українською мовою.

За словами генерального прокурора Ірини Венедіктової, речник також повинен вільно почуватися перед камерами, бути готовим відповідати на питання журналістів в будь-який час та вміти грамотно і просто пояснювати складні юридичні процеси.

Кандидати, які зацікавлять рекрутерів Офісу генпрокуратури, повинні будуть виконати практичне завдання, пройти співбесіду з конкурсною комісією та стажування в тренінговому центрі прокурорів.

Документи на зайняття вакансії приймаються до 19 квітня. Потенційні кандидати повинні надіслати резюме і мотиваціний відеролик до трьох хвилин.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала призначення Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора за поданням президента Володимира Зеленського у березні 2020 року. #Букви розповідали, що відомо про нову очільниці відомства.

До цього Венедіктова кілька місяців виконувала обов’язки директора Державного бюро розслідувань, а раніше була нардепом від “Слуги народу”.