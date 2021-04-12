Про це повідомляється на сайті Офісу Генпрокурора.
Особливих вимог до кандидатів немає. Вони повинні мати вищу освіту, бажано за спеціальністю “Право/Правознавство” чи “Журналістика”, та вільно володіти українською мовою.
За словами генерального прокурора Ірини Венедіктової, речник також повинен вільно почуватися перед камерами, бути готовим відповідати на питання журналістів в будь-який час та вміти грамотно і просто пояснювати складні юридичні процеси.
Кандидати, які зацікавлять рекрутерів Офісу генпрокуратури, повинні будуть виконати практичне завдання, пройти співбесіду з конкурсною комісією та стажування в тренінговому центрі прокурорів.
Документи на зайняття вакансії приймаються до 19 квітня. Потенційні кандидати повинні надіслати резюме і мотиваціний відеролик до трьох хвилин.
Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала призначення Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора за поданням президента Володимира Зеленського у березні 2020 року. #Букви розповідали, що відомо про нову очільниці відомства.
До цього Венедіктова кілька місяців виконувала обов’язки директора Державного бюро розслідувань, а раніше була нардепом від “Слуги народу”.
- Журналісти з’ясували, що після обрання Венедіктової народним депутатом України її чоловік, Денис Колесник, був підвищений на посаді. Раніше він був начальником відділу протидії кіберзлочинності в Харківській області, а в листопаді 2019 року став заступником начальника департаменту кіберполіції НПУ та був підвищений у званні до полковника.
- В квітні ЗМІ з’ясували, що Ірина Венедіктова та її чоловік Денис Колесник не задекларували елітну квартиру в Києві, в якій проживають. Вартість житла — близько півмільйона доларів.
- Згодом стало відомо, що Венедіктова орендує державну резиденцію у комплексі відпочинку “Пуща-Водиця”, задля чого уряд вносив зміни до постанову “Про державні дачі”, розширивши перелік осіб, які можуть ними користуватися.
- Після цього генпрокурорка, за інформацією ЗМІ, переїхала до Конча-Заспи, оселившись неподалік резиденції президента. Саме там неодноразово відбувалися акції протесту, метою яких було звернутися до генпрокурора і президента.