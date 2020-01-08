Офис Генерального прокурора начал расследование крушения Boeing-737 в Иране, в результате которого погибли 176 человек.

Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

“Офис Генерального прокурора по сообщениям в СМИ начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета компании “Международные авиалинии Украины”, выполнявшего рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были украинцы”, – сказано в сообщении.

Данные были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

Ранее поручение открыть уголовное производство из-за крушения Boeing-737 дал президент Владимир Зеленский. Он призвал создать следственную комиссию из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию, и отработать все возможные версии.

В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев (двое пассажиров и 9 членов экипажа).

Всего погибли 176 человек (167 пассажиров и 9 членов экипажа).