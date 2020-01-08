Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
“Офис Генерального прокурора по сообщениям в СМИ начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета компании “Международные авиалинии Украины”, выполнявшего рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были украинцы”, – сказано в сообщении.
Данные были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).
Ранее поручение открыть уголовное производство из-за крушения Boeing-737 дал президент Владимир Зеленский. Он призвал создать следственную комиссию из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию, и отработать все возможные версии.
В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев (двое пассажиров и 9 членов экипажа).
Всего погибли 176 человек (167 пассажиров и 9 членов экипажа).
- Незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 177 человек. Выживших нет.
- Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.
- При Совете нацбезопасности и обороны Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой.