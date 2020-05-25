Об этом сообщила народный депутат из фракции “Голоса” Соломия Бобровская на своей странице в Facebook.
По словам Бобровской, теперь генпрокуратура должна внести сведения о совершении депутатами от “Оппозиционной платформы – За життя” государственной измены.
“Надеюсь, все помнят, как ОПЗЖ катались в Москву на личные встречи с Путиным и депутатами Думы? Ну вот, через 24 часа ожидаем от ОГП номер производства. Ну и конечно, эффективного расследования”, – написала она.
При этом Бобровская подчеркнула, что в постановлении суда было отмечено, что действия депутатов от “ОПЗЖ” свидетельствуют о признаках преступления.
- Напомним, что сопредседатель партии “Оппозиционная платформа — За життя” Вадим Рабинович назвал свой визит в Москву вместе с кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком и переговоры с депутатами Госдумы РФ “установлением мира”.