Печерский суд Киева обязал Офис генерального прокурора открыть дело на народных депутатов из фракции "Оппозиционной платформы - За життя" за встречу с руководством Российской Федерации.

Об этом сообщила народный депутат из фракции “Голоса” Соломия Бобровская на своей странице в Facebook.

По словам Бобровской, теперь генпрокуратура должна внести сведения о совершении депутатами от “Оппозиционной платформы – За життя” государственной измены.

“Надеюсь, все помнят, как ОПЗЖ катались в Москву на личные встречи с Путиным и депутатами Думы? Ну вот, через 24 часа ожидаем от ОГП номер производства. Ну и конечно, эффективного расследования”, – написала она.

При этом Бобровская подчеркнула, что в постановлении суда было отмечено, что действия депутатов от “ОПЗЖ” свидетельствуют о признаках преступления.