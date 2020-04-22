Прокуратура открыло дело по факту пыток младенцев из украинских детских домов во время съемок фильма "Дау. Дегенерация" российского режиссера Ильи Хржановского.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Сообщается, что правоохранители, “анализируя данные из сети Интернет” выявили факты, которые могут свидетельствовать о нарушении прав и свобод детей во время съемок фильма “ДАУ. Дегенерация”. Съемки фильма проходили в Харькове в 2008-2011 годах, премьера фильма состоялась в 2019 году.

Правоохранители установили, что младенцы, которые участвовали в съемках, могли подвергаться пыткам.

“По информации правоохранителей, несовершеннолетним, вероятно из числа детей-сирот, группой лиц в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или моральное страдание путем насильственных действий. Кроме того, из обнародованных кадров фильма следует, что видео, из которого получены эти изображения, может иметь признаки произведения, пропагандирующего культ насилия и жестокости или дискриминации”, — отметили в ведомстве.

По данному факту было начато производство по двум статьям Уголовного Кодекса, в именно: ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 3 ст. 300 (изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия). Расследованием занимается следственное управление ГУ НП Харьковской области.