Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

“Офисом Генерального прокурора начато производство относительно возможного совершения бывшим первым заместителем Главного военного прокурора преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, то есть получение должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере за непривлечение лиц к уголовной ответственности”, — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что производство было открыто на основании сообщения в средствах массовой информации. Досудебным расследования дела займутся детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Фамилия бывшего заместителя главного военного прокурора не сообщается.

Как информирует государственное агентство “Укринформ”, речь идет о Владимире Жербицком, который занимал должность первого заместителя главного военного прокурора Анатолия Матиоса до октября 2017 года, после чего ушел на пенсию.

Накануне журналисты программы “Наші гроші. Львів” опубликовали расследование, в котором указали, что Владимир Жербицкий, который расследовал причастность народного депутата Юрия Бойко к сделке беглого олигарха Сергея Курченко со сжиженным газом, стал совладельцем ООО “Трускавецкие лечебные воды”.