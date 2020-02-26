Об этом сообщает пресс-служба ОГП.
Соответствующее решение принял заместитель генпрокурора Гюндуз Мемедов, отменив специальные меры безопасности к ряду должностных лиц Офиса генерального прокурора, которые были применены предыдущим руководством ГПУ.
“Отныне вся информация о состоянии прокуроров Офиса Генерального прокурора, а также бывших работников ГПУ и их близких родственников станет открытой, и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)”, – сообщили в ОГП.
Отмечается, что ограничения были введены в марте 2018 на основании Закона “О государственной защите работников суда и правоохранительных органов”.
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