Офис Генерального прокурора открыл доступ ко всем данным деклараций нынешних прокуроров, а также бывших сотрудников Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Соответствующее решение принял заместитель генпрокурора Гюндуз Мемедов, отменив специальные меры безопасности к ряду должностных лиц Офиса генерального прокурора, которые были применены предыдущим руководством ГПУ.

“Отныне вся информация о состоянии прокуроров Офиса Генерального прокурора, а также бывших работников ГПУ и их близких родственников станет открытой, и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)”, – сообщили в ОГП.

Отмечается, что ограничения были введены в марте 2018 на основании Закона “О государственной защите работников суда и правоохранительных органов”.