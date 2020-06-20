Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по заявлению народных депутатов о слежке за пятым президентом Украины, лидером "Европейской Солидарности" Петром Порошенко.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook нардеп от “ЕС” Владимир Арьев, опубликовав соответствующие документы.

Он уточнил, что дело поручили Государственному бюро расследований (которое открыло не одно уголовное производство против Порошенко). В связи с этим нардеп предполагает, что производство о слежке в итоге закроют.

“Офис генпрокурора открыл производство из-за слежки за Порошенко на автомобилях с номерами, отсутствующими в реестре. Но расследовать поручили ГБР. Поэтому предлагаю угадать из-за чего закроют дело: это было простое такси; та то чуваки от видеофиксации прятались; Порошенко сам за собой следил; ну при чем здесь Зеленский?; ваш вариант”, – написал Арьев.

Он также опубликовал ответ Офиса генпрокурора и выписку из Единого реестра досудебных расследований, которые подтверждают начало уголовного производства.

“Сообщаю, что по фактам, изложенным в заявлении, Офисом генерального прокурора 12 июня 2020 года внесены ведомости в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, – ред.). Досудебное расследование поручено осуществлять следователям Главного следственного управления ГБР”, – говорится в ответе Офиса генпрокурора.

Как известно, 12 июня в политической партии “Европейская Солидарность” сообщили о незаконной слежке за лидером политсилы Петром Порошенко. Отмечалось, что слежку вели автомобили с несуществующими в базе номерными знаками. Авто были зафиксированы вблизи дома Порошенко.

В партии потребовали от властей, в частности от президента Владимира Зеленского, дать ответ, кто отдал приказ о слежке и кто ее осуществляет.

В связи с инцидентом нардепы из фракции “Европейской Солидарности” 12 июня подали в Офис генпрокурора заявление о преступлении из-за незаконной слежки за Порошенко.