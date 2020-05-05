Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
Как сообщалось ранее, 4 мая Печерский суд Киева заочно взял под стражу президента-беглеца Виктора Януковича по делу об узурпации власти.
По этому делу Януковича подозревают в свержении конституционного строя (часть 1 статьи 109 Уголовного кодекса). Речь идет о решении Конституционного суда с 2010 года (после победы Януковича на выборах), которым было признано неконституционным реформу Основного закона от 2004 года, когда полномочия уменьшили и Украина стала парламентско-президентской республикой. По данным следствия, Янукович для этого оказывал давление на Конституционный суд и таким незаконным способом расширил свои полномочия.
В Офисе генпрокурора заявили, что решение суда позволяет начать процедуру экстрадиции бывшего президента.
“Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении В. Януковича процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)”, — говорится в сообщении.
- Напомним, в январе 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно объявил приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по обвинению в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Экс-президента приговорили к 13 годам тюрьмы.
- Виктор Янукович не выступил в Оболонском райсуде Киева с последним словом якобы из-за проблем со здоровьем.