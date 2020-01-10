Офис Генерального прокурора Украины обратился к Канаде с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию по катастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

“Офис Генерального прокурора обратился к канадской стороне с просьбой предоставить имеющуюся у канадской стороны информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ”, – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал информацию, которая “может свидетельствовать о наличии у канадской стороны данных разведывательных органов” о крушении самолета вследствие поражения ракетой.

Так, Трюдо подчеркнул, что по данным разведслужб Канады и ее союзников причиной крушения украинского пассажирского самолета близ Тегерана стало попадание иранской ракеты класса “земля-воздух”.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.