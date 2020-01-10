Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
“Офис Генерального прокурора обратился к канадской стороне с просьбой предоставить имеющуюся у канадской стороны информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ”, – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал информацию, которая “может свидетельствовать о наличии у канадской стороны данных разведывательных органов” о крушении самолета вследствие поражения ракетой.
Так, Трюдо подчеркнул, что по данным разведслужб Канады и ее союзников причиной крушения украинского пассажирского самолета близ Тегерана стало попадание иранской ракеты класса “земля-воздух”.
Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
- Американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.
- Американский телеканал CNN сообщил, что самолет Boeing 737-800 могли сбить двумя ракетами класса “земля-воздух” российского производства.
- Президент США Дональд Трамп также намекнул, что у него есть подозрения того, что самолет МАУ в Иране разбился не из-за технических неполадок.
- Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что украинский Boeing мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой “земля-воздух”. Аналогичную информацию сообщил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о том, что самолет Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ сбила над территорией Ирана ракета, не исключается, но пока не подтверждена. Он призвал предоставить доказательства, касающиеся катастрофы.