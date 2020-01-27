Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram-канале.
“Сегодня 27 января 2020 года эти лица неоднократно пытались коммуницировать с несколькими народными депутатами от имени заместителя Генерального прокурора. Офис Генерального прокурора призывает сообщать о мошенниках, которые пытаются действовать от имени руководства Офиса”, – говорится в сообщении.
В Офисе Генерального прокурора отметили, что коммуникация Офиса и его представителей с представителями органов государственной власти по уголовным производствам может происходить только в предусмотренный законом способ.
“Просим сообщать о таких незаконных требованиях Офис Генерального прокурора для установления причастных лиц и предоставления правовой оценки таким действиям”, – добавляется в сообщении.
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- В октябре правоохранители задержали мужчину, который вымогал деньги у кандидата на пост главы одной из районных администраций Киевской области, убедив его, что имеет “связи” в Офисе Президента Украины.