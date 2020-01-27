Офис Генерального прокурора Украины сообщает о попытках неизвестных лиц от имени руководства Офиса Генерального прокурора с помощью звонков или сообщений в интернет-мессенджерах требовать от чиновников, в том числе от ряда народных депутатов, совершения незаконных действий.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram-канале.

“Сегодня 27 января 2020 года эти лица неоднократно пытались коммуницировать с несколькими народными депутатами от имени заместителя Генерального прокурора. Офис Генерального прокурора призывает сообщать о мошенниках, которые пытаются действовать от имени руководства Офиса”, – говорится в сообщении.

В Офисе Генерального прокурора отметили, что коммуникация Офиса и его представителей с представителями органов государственной власти по уголовным производствам может происходить только в предусмотренный законом способ.

“Просим сообщать о таких незаконных требованиях Офис Генерального прокурора для установления причастных лиц и предоставления правовой оценки таким действиям”, – добавляется в сообщении.