Соответствующий приказ Генерального прокурора Руслана Рябошапки опубликован официальной газетой Верховной Рады “Голос Украины”.
“Днем начала работы Офиса Генерального прокурора назначить 2 января 2020 года”, — говорится в документе, датированным 23 декабря.
Приказ вступает в силу со дня его публикации.
- Напомним, 23 сентября Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой Украины Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры”.
- В соответствии с законом, вместо Генеральной прокуратуры создан новый орган — Офис Генерального прокурора. Для перевода в него сотрудникам ведомства необходимо пройти переаттестацию. Глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил, что процедуру переаттестации прокуроров ведомства планируют завершить до сентября 2020 года, в результате чего штат сократят на 25 – 30 %.