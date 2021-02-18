Об этом сообщила сегодня, выступая с отчетом в Верховной Раде, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, информирует корреспондент #Букв.
“Относительно этой компании, о которой вы упомянули (“Нафтогаза”, – ред.), в том числе и относительно акта (акта госпроверки относительно аудита, – ред.), у нас есть несколько производств. Следствие у нас продолжается”, – заявила Венедиктова.
“Эти дела не являются для нас какими-то неизвестными, они так же заслушиваются раз в две недели. Поэтому как только мы выйдем на конкретные результаты, об этом будут сведения на сайте Офиса генерального прокурора”, – добавила она.
Как известно, в октябре прошлого года Госаудитслужба заявила, что из-за финансовых нарушений в “Нафтогазе” государственный бюджет потерял 75,5 млрд гривен.
Глава правления НАК Андрей Коболев тогда заявил, что это связано с долгами частных посредников.
- Временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко предлагает премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно рассмотреть вопрос об увольнении главы НАК “Нафтогаз Украины” Андрея Коболева и о прекращении полномочий членов наблюдательного совета НАК. Витренко также предлагает провести аудит эффективности деятельности АО “НАК “Нафтогаз Украины” и всех предприятий, входящих в группу “Нафтогаз”.