Офис генерального прокурора ведет несколько уголовных производств по деятельности НАК "Нафтогаз Украины", в частности относительно государственного аудита компании.

Об этом сообщила сегодня, выступая с отчетом в Верховной Раде, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, информирует корреспондент #Букв.

“Относительно этой компании, о которой вы упомянули (“Нафтогаза”, – ред.), в том числе и относительно акта (акта госпроверки относительно аудита, – ред.), у нас есть несколько производств. Следствие у нас продолжается”, – заявила Венедиктова.

“Эти дела не являются для нас какими-то неизвестными, они так же заслушиваются раз в две недели. Поэтому как только мы выйдем на конкретные результаты, об этом будут сведения на сайте Офиса генерального прокурора”, – добавила она.

Как известно, в октябре прошлого года Госаудитслужба заявила, что из-за финансовых нарушений в “Нафтогазе” государственный бюджет потерял 75,5 млрд гривен.

Глава правления НАК Андрей Коболев тогда заявил, что это связано с долгами частных посредников.