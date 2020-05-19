Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Офис генпрокурора Украины не имеет отношения к интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим "министром обороны ДНР" Игорем Гиркиным (Стрелковым).

Об этом она заявила в комментарии изданию “Украинские новости”.

“Офис генпрокурора не имеет к этому никакого отношения”, – сказала Венедиктова.

Отметим, что ранее в Службе безопасности Украины заявили, что Гордон сам является инициатором интервью с Гиркиным. Соответственно заявление Гордона накануне о том, что интервью были сняты при содействии украинских правоохранителей – неправда.

18 мая, журналист Дмитрий Гордон провел интервью с полковником ФСБ, с одним из главарей боевиков “ДНР” в 2014 году, так называемым министром обороны “ДНР” Игорем Гиркиным (Стрелковым). Неделе ранее Гордон записал интервью с “экс-генпрокурором” Крыма, депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской.