Об этом она заявила в комментарии изданию “Украинские новости”.
“Офис генпрокурора не имеет к этому никакого отношения”, – сказала Венедиктова.
Отметим, что ранее в Службе безопасности Украины заявили, что Гордон сам является инициатором интервью с Гиркиным. Соответственно заявление Гордона накануне о том, что интервью были сняты при содействии украинских правоохранителей – неправда.
18 мая, журналист Дмитрий Гордон провел интервью с полковником ФСБ, с одним из главарей боевиков “ДНР” в 2014 году, так называемым министром обороны “ДНР” Игорем Гиркиным (Стрелковым). Неделе ранее Гордон записал интервью с “экс-генпрокурором” Крыма, депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской.
- Вечером 18 мая под офисом издания “Гордон” прошли несколько акций протеста из-за скандальных интервью Дмитрия Гордона.
- В свою очередь Гордон заявил, что интервью с Поклонской и Гиркиным были сняты им при содействии украинских правоохранителей.