После проведения необходимых следственных действий Офис генерального прокурора закрыл оба производства, начатые по решению Печерского суда после обращения нардепа Андрея Деркача.

Об этом говорится в ответе ОГП на запрос #Букв.

Как сообщалось ранее, 26 января адвокат пятого президента Игорь Головань заявил, что через два дня после инаугурации президента США — 22 января — были открыты два новых уголовных производства против пятого президента Украины Петра Порошенко и американского лидера Джо Байдена по поводу их якобы вмешательства в деятельность бывшего генпрокурора Виктора Шокина.

Адвокат информировал, что к этому приложили руку подсанкционный нардеп Андрей Деркач, которого в США официально называют агентом Кремля, Печерский суд и действующая украинская власть.

29 января Печерский суд опубликовал заявление, в котором сообщил, что не принимал решений об открытии уголовных производств против Порошенко и Байдена. В то же время суд подтвердил, что рассматривал жалобу Деркача, по итогам обязав Офис генпрокурора рассмотреть его заявление, якобы касавшееся “представителей международных организаций”, фамилии которых указаны не были. #Буквы разбирались в том, действительно ли суд к производствам против Порошенко и Байдена непричастен.

Помимо этого #Буквы обратились в Офис генпрокурора, чтобы получить информацию об указанных уголовных производствах.

Там проинформировали, что 22 января внесли сведения в ЕРДР и начали два уголовных производства относительно возможного вмешательства в деятельность правоохранительных органов Украины (ч. 1 ст. 343 УК Украины) и по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами одной из международных организаций и хозяйственного общества (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Однако после проведения следственных действий оба производства закрыли.

“27 января и 29 января 2021 после проведения необходимых следственных действий по этим уголовным производствам органом досудебного расследования приняты решения об их закрытии на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины”, — говорится в письме ведомства.