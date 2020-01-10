Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении сказано, что заведения закрывали с цель противодействия незаконному игорному бизнесу.

В результате проведенных рейдов было открыто 437 уголовных производств, в рамках которых прокуратура произвела порядка 1,2 тысячи обысков, изъяв 11,6 тысяч единиц игорного оборудования, компьютерной техники, наличных, а также документацию.

  • Ранее Кабинет Министров Украины запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей.
  • Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков распорядился, чтобы все игорные заведения в стране не работали с 16:00 20 декабря.
  • Правоохранители начали 250 уголовных производств по факту ведения игорного бизнеса.
  • Кабинет Министров запустил горячую линию для борьбы с игорным бизнесом.