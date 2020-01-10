Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении сказано, что заведения закрывали с цель противодействия незаконному игорному бизнесу.

В результате проведенных рейдов было открыто 437 уголовных производств, в рамках которых прокуратура произвела порядка 1,2 тысячи обысков, изъяв 11,6 тысяч единиц игорного оборудования, компьютерной техники, наличных, а также документацию.