Три уголовных производства, в которых фигурировал пятый Президент Украины Петр Порошенко, и которые были открыты по заявлениям экс-чиновника времен Януковича Андрея Портнова, теперь закрыты.

Об этом на срочном брифинге сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

“На прошлой неделе три производства в отношении назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательство в деятельность ОАСК, назначения членов Высшего Совета правосудия были закрыты в связи с отсутствием состава преступления”, — сказала она.

Генпрокурор уточнила, что эти производства были внесены в ЕРДР по заявлениям экс-чиновника времен Януковича Андрея Портнова. Ранее Петр Порошенко заявлял о предвзятости Государственного бюро расследований в отношении расследования производств, открытых по его заявлениям.

Также Венедиктова подтвердила, что существует производство в отношении Петра Порошенко “за разжигание межрелигиозной розни” из-за получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. 18 июня бывший мэр Харькова и экс-нардеп “Оппозиционного блока” Михаил Добкин похвастался, что стал инициатором нового дела против пятого президента Петра Порошенко.

Генпрокурор сообщила, что производство было открыто еще осенью 2019 году и “почему она (информация об этом — ред.) всплыла сегодня — ей неизвестно”.