Об этом на срочном брифинге сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
“На прошлой неделе три производства в отношении назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательство в деятельность ОАСК, назначения членов Высшего Совета правосудия были закрыты в связи с отсутствием состава преступления”, — сказала она.
Генпрокурор уточнила, что эти производства были внесены в ЕРДР по заявлениям экс-чиновника времен Януковича Андрея Портнова. Ранее Петр Порошенко заявлял о предвзятости Государственного бюро расследований в отношении расследования производств, открытых по его заявлениям.
Также Венедиктова подтвердила, что существует производство в отношении Петра Порошенко “за разжигание межрелигиозной розни” из-за получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. 18 июня бывший мэр Харькова и экс-нардеп “Оппозиционного блока” Михаил Добкин похвастался, что стал инициатором нового дела против пятого президента Петра Порошенко.
Генпрокурор сообщила, что производство было открыто еще осенью 2019 году и “почему она (информация об этом — ред.) всплыла сегодня — ей неизвестно”.
- Напомним, 10 июня Офис Генерального прокурора объявил Порошенко о подозрении в якобы давлении на главу Службы внешней разведки в 2018 году с целью назначения Сергея Семочко первым замглавы службы. Прокуратура настаивает на аресте Петра Порошенко на период досудебного расследования с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн.
- Во вторник, 16 июня, умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко, Алексей Иванович. Ему было 84 года. В четверг, 18 июня, в Печерском суде Киева должно было состояться заседание по избранию Порошенко меры пресечения, в связи с чем похороны его отца были перенесены на пятницу, 19 июня.
- 18 июня Петр Порошенко, а также его сторонники, приехали к зданию суда. Суд отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения на 1 июля.