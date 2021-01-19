Covid-19 Украина

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Офис генпрокурора открыл производство против Дубинского за легализацию и неуплату налогов

Офис генерального прокурора Украины открыл производство в отношении народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Дубинского по заявлению Центра противодействия коррупции.

Вторник, 19 января 2021, 17:29

Об этом сообщает ЦПК.

Отмечается, что ранее подчиненные Венедиктовой отказывались расследовать возможные преступления Дубинского, но Печерский районный суд Киева обязал внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование.

Отмечается, что Дубинский, его мать и бывшая жена владеют всего 24 объектами недвижимости, 17 автомобилями и 70 сотками земли общей стоимостью около 2,5 млн долларов.

В конце 2019 года нардеп переписал часть своего имущества на мать и жену Олесю Цыбко. Впоследствии Дубинский и Цыбко расстались без объяснения причины. Известно, что по состоянию на ноябрь 2019 года они еще были официально женаты. По данным журналистов, развод нардепа с женой имел фиктивный характер, а сейчас Дубинский вероятно сохраняет фактические семейные отношения с Цыбко. В таком случае, согласно закону “О предупреждении коррупции”, он обязан декларировать имущество гражданской жены, но таких сведений в декларации нет.

Вполне возможно, что развод был единственным выходом для Дубинского, который мог таким образом не декларировать имущество неизвестного происхождения: деньги за вероятно заказные сюжеты Дубинского во время журналистской деятельности, деньги за возможное продвижение интересов олигарха Коломойского и возможную работу в его интересах, находясь в статусе народного депутата.

В частности, с 30 марта 2019 года по 14 февраля 2020 года Дубинский был единственным акционером словацкой компании “DubPro s.r.o.”. А уже 18 февраля 2020 года акционером стала Леся Цыбко, бывшая жена нардепа.

Более того, в декларации Дубинского не отображаются корпоративные права собственности на компанию, информация о ее отчуждении, доходах. Это считается нарушением антикоррупционного законодательства и подпадает под признаки преступления.

Также, Дубинский, который хвастался доходами от своего YouTube-канала в размере 3,5 тысячи долларов, не внес в свою декларацию эту сумму.

“Сокрытие многочисленного имущества может также свидетельствовать о том, что Дубинский хотел уклониться от уплаты налогов, легализовать незаконно полученную собственность”, – сообщили в ГПК.

Теперь эти факты проверяет Офис генпрокурора.

Теги: Дубінський, Офис генерального прокурора, ЦПК, нардеп

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