Офис президента Украины подает в суд на программу "Схемы" с требованием опровергнуть информацию о встрече Владимира Зеленского с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым в Омане.

Соответствующее заявление обнародовано на официальном сайте ОПУ.

“Офис президента Украины ждет от программы “Схемы” опровержения сведений, не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основе. Мы обращаемся в суд с иском, в котором будем требовать опровержений и извинений”, – отмечается в заявлении.

В Офисе президента подчеркивают, что информация, изложенная в сюжете программы “Схемы”, “целиком и полностью не соответствует действительности”.

“Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым. Обнародование выводов, которые основываются не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и сведениях из каких-то тайных “источников”, которое имеет место в выпуске программы “Схемы”, Офис президента расценивает как откровенную манипуляцию общественным мнением. Когда такую манипуляцию осуществляют в социальных сетях анонимные аккаунты в рамках информационных операций агрессора против Украины, это еще можно объяснить логикой гибридной войны. Но когда так же поступают украинские журналиста – это выходит за пределы представлений о свободной журналистике как таковой”, – говорится в заявлении.

На Банковой также обратили внимание общественного вещателя – телеканала “UA:Первый”, что в его эфире распространялась информация, “которая не соответствует действительности и является откровенной манипуляцией общественным сознанием”.

Ранее в программе “Схемы” утверждалось, что Николай Патрушев посещал Маскат в Омане, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский. По информации журналистов, российский силовик прилетел в ночь с 7 на 8 января тем же чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, который спустя сутки доставил президента Украины из Маската в Киев.

После выхода программы глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что приведенные журналистами данные не подкреплены фактами и необъективны. Он отметил, что сюжет “Схем” – “ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения”.

Ранее уже бывший глава Офиса президента Андрей Богдан на запрос народного депутата от “Европейской Солидарности” Алексея Гончаренко ответил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Оман не был официальным и осуществлялся за счет личных средств.