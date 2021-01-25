В Офисе президента не ответили на вопрос о том, кто проспонсировал съемки новогоднего обращения президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил народный депутат от “ЕС” Владимир Арьев.

После того как в Сети распространилась информация о том, что за многочасовые съемки праздничного ролика детям заплатили по 500 гривен, Арьев направил в Офис письмо с вопросами о том, кто был организатором и спонсором этого видео. Впрочем, на часть этих вопросов в Зеленского не ответили.

В письме, подписанном главой Офиса Андреем Ермаком указано, что снимали 27 декабря в Мариинском дворце, организатором выступил директорат по вопросам информационной политики, а дети якобы находились на площадке исключительно в то время, когда их непосредственно привлекали к съемкам. По его словам, приглашала детей съемочная группа, состав которой не сообщается.

“Съемки с участием детей продолжались несколько часов с соблюдением требований действующего законодательства. От родителей претензий в адрес съемочной группы не было”, — пишет Ермак.

На четкий вопрос относительно источника финансирования глава ОПУ кратко ответил: “Средства из государственного бюджета на проведение указанных съемок не тратили”.

Арьев заявил, что обратится с этими вопросами повторно.

“Если повторно не ответит, то это четкое основание для прямого применения антикоррупционного законодательства”, — считает нардеп.

Новогоднее поздравление Зеленского

В этом году поздравление главы государства длилось 14 минут и было оформлено в виде своеобразной сценки: Зеленский заходит в зал, где его уже ждут несколько десятков детей, и рассказывает им об итогах года – пандемии, ситуации на Донбассе, кредитах для бизнеса, возвращении нацгвардейца Виталия Маркива и прочем.

Зеленский также перешел на русский, чтобы обратиться к жителям временно оккупированных территорий Донбасса и незаконно аннексированного Крыма.

Глава государства неоднократно акцентировал, что его обращение отличается от традиционных обращений лидеров государства.

В конце ролика слово передали детям: им предложили озвучить свои пожелания. Один из присутствующих мальчиков поднялся на трибуну и пожелал всем здоровья. Другие дети говорили об игрушках и конфетах, кто-то желал украинцам счастья, а преступникам — наказания, кто-то — быстрого преодоления эпидемии. А один из детей пожелал, чтобы “всем украинцам родители купили собаку”.

Это новогоднее поздравление президента вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Звучала критика в адрес Зеленского, обвинения в манипуляциях и осуждение за использование детей в видеоролике.