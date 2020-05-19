Об этом сообщила главный редактор издания Татьяна Николаенко.

Завтра, 20 мая, Зеленский даст пресс-конференцию по итогам года пребывания у власти.

“Сегодня утром была анонсирована пресс-конференция и открыта аккредитация на нее. “Буквы” отправили документы на аккредитацию сразу же, в 10:47. Но ответ пришел только вечером. И нам было отказано в аккредитации”, – рассказала Николаенко.

По ее словам, пресс-служба Зеленского отказалась аккредитовать на основании того, что в стране карантин из-за коронавируса.

“В связи с карантинными мероприятиями, введенными в стране для противодействия распространению эпидемии COVID-19, количество представителей средств массовой информации, которые примут участие в пресс-конференции Президента Украины, ограничено. Поэтому, к сожалению, вынуждены отказать вам в аккредитации”, – говорится в ответе пресс-службы Зеленского.

Николаенко отметила, что “Буквы” вместе с еще пятью онлайн-медиа возглавили список самых качественных СМИ по соблюдению профессиональных стандартов. Так, 98,5 % материалов, опубликованных изданием, не содержали нарушений профессиональных стандартов журналистики.

Шеф-редактор #Букв Данил Романчук напомнил, что во время пресс-марафона Зеленского, который состоялся 10 октября 2019 года, журналист “Букв” спросил, последует ли увольнение его пресс-секретаря Юлии Мендель после ее конфликтов с журналистами, в частности, представителем “Радио Свобода” Сергеем Андрушко. Тогда Зеленский встал на защиту Мендель.

“Увольнения не последовало, как, впрочем, и извинений. Зато Юлия Мендель не забыла “Буквы” и вот решила отомстить, не допустив нас на пресс-конференцию. Юлия, не надо бояться журналистов “Букв” – прекратите держать Президента в теплой ванне”, – заявил Романчук.

По его словам, такое поведение пресс-секретаря Президента далеко от европейских стандартов свободы слова.

Главред #Букв подчеркнула, что за год президентства к Зеленскому накопилось очень много вопросов, на которые никто не может получить ответ. Мендель в свою очередь игнорирует вопросы журналистов #Букв.

““Буквы могли спросить, почему после обещания на выборах, что кумовства не будет, государственные должности получили более 30 человек, связанных с “Кварталом-95″, сколько должностей должен продать брат главы ОП, чтобы его уволили, почему представители Банковой поддерживают субъективизацию главарей так называемой ОРДЛО; почему олигархи до сих пор влияют на состав Кабмина; когда закончится эпоха бедности; почему Кабмин защищает интересы олигарха Рината Ахметова, расписывая баланс электроэнергии, но не позволяет заработать простым украинцам; какое преступление должно произойти, чтобы Президент таки ушел в отставку”, – заявила Николаенко.