Про це у Facebook заявив народний депутат з фракції “Європейської Солідарності” Ростислав Павленко.

За даними нардепа, він звернувся до Офісу генпрокурора з проханням проінформувати про розслідування цієї справи. Однак його скерували у Державне бюро розслідувань.

“Депутатське звернення для розгляду та прийняття рішення скероване до в.о. директора ДБР, який вас повідомить про результати розгляду та прийняте рішення”, – йдеться у відповіді на запит.

Водночас Павленко заявив, що йдеться про міжнародну репутацію України та стосунки з демократично обраною президенткою сусідньої Молдови. Тому правда все одно відкриється.

“За Конституцією України, президент здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави. Тому скандал, який виник у відносинах з дружньою Молдовою, коли правоохоронні органи цієї країни розшукують громадян України, підозрюючи їх у викраденні судді Чауса – цілком на його совісті… Тим більше коли президентка Молдови, як передають ЗМІ, двічі намагалася зв’язатися з цього приводу з Зеленським, але без успіху”, – зазначив нардеп.

При цьому він зауважив, що у викраденні екссудді підозрюють представників українських спецслужб.

“Спецслужби „самі собою“ не діють – вони виконують накази. І якщо такий наказ був, він міг надійти лише від Верховного Головнокомандувача. Якщо, звісно, хтось не узурпував його повноваження – але тоді це ще цікавіша ситуація”, – додав народний депутат.

Павленко вважає викрадення Чауса “підставою” України та її спецслужб, які заслужили авторите після блискучих операцій 2014−2019 років.

“І це не просто „підстава“. Згадані повідомлення і позиція молдовської сторони складають картину злочину, який має бути розслідуваний. Бо якщо в Офісі Зеленського хотіли перемикнути увагу від провалу операції з доставленням в Україну російських воєнних злочинців (так званих „вагнерівців“), або отримати якісь матеріали, які дозволили б кинути тінь на викривачів винуватців у зриві тієї операції – за це має настати відповідальність”, – пояснив Павленко.

Нардеп пообіцяв, що вони з колегами не дозволять “зависнути” цій справі.

Хто такий Чаус?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він знаходився в Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.

Викрадення Чауса

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.

Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.

Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — в матеріалі #Букв.