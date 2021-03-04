Covid-19 Украина

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Офис Зеленского готовит новые фейки против Порошенко — «Европейская Солидарность»

Офис президента Владимира Зеленского готовит очередной фейковый вброс о пятом президенте и лидере "Европейской Солидарности" Петре Порошенко.

Четверг, 4 марта 2021, 17:49

Об этом идет речь в заявлении партии. 

Согласно заявлению, очередной фейк будет касаться якобы присутствия “людей Порошенко” в структуре собственности сети АЗС GLUSKO. Эта сеть насчитывает более 100 АЗС по Украине и 6 нефтебаз, которые были выкуплены у российской “Роснефть” после ее выхода с украинского рынка.

“Глуско” является дочерней компанией швейцарской Glusco Energy S.A., которая, в свою очередь, входит в группу Proton Energy Group S.A. Руководителем последней является израильский бизнесмен Нисан Моисеев, которого СМИ связывают с Виктором Медведчуком.

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В “ЕС” уверены, что целью этих вбросов является отвлечение от важных общественных проблем, в частности, сорванной операции по задержанию “вагнеровцев”.

“По этому поводу хотим отметить: хватит системно распространять ложь, связывая Порошенко и Медведчука. Украинцам все больше становится очевидным, что цель этого очередного вброса — снова отвлечь внимание общества от провалов власти и реальной государственной измены чиновников с Банковой, причастных к срыву операции по задержанию группы “Вагнер”, — говорится в заявлении.

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“Хотим подчеркнуть, что именно “слуги народа” совместно с “ОПЗЖ” отказались предоставить своих представителей во Временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию срыва операции по “вагнеровцам”. Не получится. Эта тема получила серьезную огласку, в том числе, в иностранных СМИ. Это настолько резонансное преступление, что может привести к началу процедуры импичмента Зеленскому”, — отметили в партии.

По мнению политсилы, запуск новых фейков о “Европейской Солидарности” — единственное, что Офис президента может противопоставить скандалу вокруг “вагнеровцев”.

“В связи с этим считаем, что Офис президента пора переименовать в Офис информационных провокаций и манипуляций”, — отметили в политсиле.

  • 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров принять безотлагательные меры для возвращения в госсобственность части нефтепродуктопровода, принадлежащего лицам, аффилированным с кумом Владимира Путина и главой политсовета “ОПЗЖ” Виктором Медведчуком.
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Теги: Владимир Зеленский, фейки, АЗС, Виктор Медведчук, Петр Порошенко

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