Офис Президента оценил повреждения здания после вчерашней акции протеста в почти два миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

“Накануне все этажи были наполнены дымом. Если не начать смывания краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими”, – предупреждают в Офисе Зеленского.

Напомним, первые два этажа здания были построены в конце XIX в., другие достроены в начале ХХ века.

В субботу, 20 марта, в день рождения заключенного одесского активиста Сергея Стерненко его сторонники устроили акцию протеста под стенами Офиса президента. На здании Офиса президента оставили надписи краской “A.C.A.B.”, “Волю” и “ЛОХ”.

Участники акции жгли файеры и забрасывали ими здание ОПУ.