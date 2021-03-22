Здание Офиса президента начали чистить от надписей краской, которые во время субботней акции оставили активисты.

Об этом сообщают #Буквы.

Здание на Банковой начали приводить в порядок еще в воскресенье, 21 марта. Тогда демонтировали поврежденные двери.

Теперь начали отмывать многочисленные надписи, которые активисты оставили на фасаде здания. За первый день спецтехникой отмыли только небольшую часть — тестируют различные способы. В частности, во время теста исчезли часть надписи “Не Беларусь” и надпись “#Волю”.

Клинингом занимается компания CPG / The Cleaning Pro Group (ООО “КЛИНИНГ-ПРО”, Код ЕГРПОУ 35721142). Она зарегистрирована во Львове, руководителем, учредителем и конечным бенефициарным владельцем является некий Сергей Козолуп.

Как известно, Офис президента оценил повреждения здания после акции протеста 20 марта в почти 2 млн гривен. Елисей Ходоловский, соучредитель общественной инициативы “Києве, мий”, посчитал, что стоимость уборки — примерно 80 тысяч гривен. Некоторые клининговые компании готовы убрать на Банковой за 50 тысяч. По какому ценнику работает выбранная Офисом компания, пока неизвестно.

Кроме того, разрисованные фасады огородили бело-красной лентой.

Как ожидается, клининговая компания продолжит работу во вторник, 23 марта. Примечательно, что ранее Офис президента предупреждал, что если не очистить здание за 72 часа — краска въестся.