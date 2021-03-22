Об этом сообщают #Буквы.
Здание на Банковой начали приводить в порядок еще в воскресенье, 21 марта. Тогда демонтировали поврежденные двери.
Теперь начали отмывать многочисленные надписи, которые активисты оставили на фасаде здания. За первый день спецтехникой отмыли только небольшую часть — тестируют различные способы. В частности, во время теста исчезли часть надписи “Не Беларусь” и надпись “#Волю”.
Клинингом занимается компания CPG / The Cleaning Pro Group (ООО “КЛИНИНГ-ПРО”, Код ЕГРПОУ 35721142). Она зарегистрирована во Львове, руководителем, учредителем и конечным бенефициарным владельцем является некий Сергей Козолуп.
Как известно, Офис президента оценил повреждения здания после акции протеста 20 марта в почти 2 млн гривен. Елисей Ходоловский, соучредитель общественной инициативы “Києве, мий”, посчитал, что стоимость уборки — примерно 80 тысяч гривен. Некоторые клининговые компании готовы убрать на Банковой за 50 тысяч. По какому ценнику работает выбранная Офисом компания, пока неизвестно.
Кроме того, разрисованные фасады огородили бело-красной лентой.
Как ожидается, клининговая компания продолжит работу во вторник, 23 марта. Примечательно, что ранее Офис президента предупреждал, что если не очистить здание за 72 часа — краска въестся.
- Напомним, 20 марта, ко дню рождения заключенного активиста Сергея Стерненка под офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т. д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью Президент Украины и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.
- Уже после акции был задержан ветеран и основатель издательства “Дім химер” Влад Сорд. Ему вручили подозрение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного, холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Задержанный до сих пор находится в изоляторе временного содержания, у него изъяли одежду в качестве доказательства, а подозрение было вручено без адвоката.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что правоохранители готовят новые подозрения участникам акции в поддержку активиста Сергея Стерненко, состоявшейся под Офисом президента 20 марта.